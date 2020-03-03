Подписи Родченкова копировали под показаниями по допинговому делу биатлонисток – эксперты

Фото: ТАСС/imago sportfotodienst/Imago
Подписи экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под его показаниями (аффидевитами) в деле биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой копировались из другого источника, сообщает ТАСС со ссылкой на релиз международной компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак.
Специалисты установили, что на документах присутствуют полностью идентичные изображения с подписью. Аналогичные выводы сделали эксперты-подчерковеды Великобритании.
Сами документы отличаются друг от друга с криминалистической точки зрения. У них разные размеры файлов, версии PDF, в которой созданы документы, и другое.
При этом на предоставленных страницах присутствуют полностью идентичные с точки зрения компьютерной криминалистики извлекаемые элементы – изображения с подписью.
Замглавы лаборатории Group-IB Сергей Никитин уточнил, что эти изображения имеют одинаковый размер, формат и хеш-сумму – уникальный идентификатор файла.
Оба изображения с подписью отчуждаемы, то есть могут быть скопированы и извлечены из файлов. "Безусловно, человек может подписываться одинаково, однако сканы подписей всегда будут немного разные", – отметил эксперт.
В конце 2017 года Зайцеву, Романову и Вилухину пожизненно отлучили от участия в Олимпиаде, их сочинские результаты аннулировали.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что это обстоятельство поможет биатлонисткам выиграть спор в спортивном арбитраже. "В любом случае мы ждем развития событий. Наши спортсмены всех победят в дистанциях и в судах!", – написал он в Instagram.
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