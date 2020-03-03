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Спорт

14:18

В Кремле прокомментировали данные о поддельных подписях в допинговом деле биатлонистов

спорт власть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о поддельных подписях в допинговом деле российских биатлонисток.

"Безусловно, это информация, заслуживающая самого пристального внимания", – цитирует Пескова ТАСС.

Песков рекомендовал обратиться за комментариями в Минспорта. "Это не вопрос Кремля – подписи комментировать и так далее. Это вопрос для наших спортивных властей", – добавил он.

Ранее в компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, заявили, что подписи экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под его показаниями в деле биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной копировались из другого источника. Такие выводы сделали эксперты – подчерковеды Великобритании.

В конце 2017 года российских биатлонисток пожизненно отлучили от участия в Олимпиаде, их сочинские результаты аннулировали.

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