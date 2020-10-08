IWF отстранила призера ЧЕ Феликса Халибекова на основе данных московской лаборатории

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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила трех российских спортсменов на основании перепроверки данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Как уточняется, от соревнований были отстранены Феликс Халибеков, Арсен Бораганов и Алексей Емельяненко. Их заподозрили в нарушении антидопинговых правил.

В феврале прошлого года Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало легкоатлета Германа Комарова на восемь лет. Как пояснили в ВФЛА, спортсмен нарушил один из пунктов Общероссийских антидопинговых правил ("Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб").

Кроме того, Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российского ходока Анисю Кирдяпкину на три года. Причиной стало нарушение антидопинговых правил. Незадолго до этого РУСАДА приняло решение отстранить от соревнований велоспортсменов Николая Пухиря и Веру Дутову на один и четыре года по той же причине.

