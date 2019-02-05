РУСАДА дисквалифицировало двух велоспортсменов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало велоспортсменов Николая Пухиря и Веру Дутову за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте агентства.
"РАА "РУСАДА" приняла решение дисквалифицировать спортсмена Пухиря Николая на 1 год за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 01 августа 2018 года. РАА "РУСАДА" приняла решение дисквалифицировать спортсменку Дутову Веру на 4 года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 01 августа 2018 года", – говорится в сообщении.
В начале 2019 года представители РУСАДА заявили, что агентство готово сделать все возможное, чтобы сборная России в полном составе приняла участие в олимпийских играх в Токио в 2020-ом году. Глава РУСАДА Юрий Ганус отметил, что после восстановления полноценного статуса агентства, на изменение отношения к российским спортсменам может уйти несколько лет.
В январе эксперты WADA завершили работу по извлечению базы данных допинг-тестов российских спортсменов с 2011 по 2015 годы, что было одним из условий восстановления РУСАДА. Это позволило агентству сохранить статус соответствия.
Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил. Согласно данным антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU), в нарушении антидопинговых правил подозревались 14 российских спортсменов.
Среди них Иван Ухов, Люкман Адамс, Екатерина Галицкая, Вера Ганеева, Юлия Кондакова, Светлана Школина, Анна Булгакова, Татьяна Фирова, Татьяна Белобородова, Мария Беспалова, Иван Юшков, Анися Кирдяпкина и Ксения Агафонова.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.