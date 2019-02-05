РУСАДА дисквалифицировало двух велоспортсменов

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало велоспортсменов Николая Пухиря и Веру Дутову за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте агентства.

"РАА "РУСАДА" приняла решение дисквалифицировать спортсмена Пухиря Николая на 1 год за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 01 августа 2018 года. РАА "РУСАДА" приняла решение дисквалифицировать спортсменку Дутову Веру на 4 года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 01 августа 2018 года", – говорится в сообщении.

В начале 2019 года представители РУСАДА заявили, что агентство готово сделать все возможное, чтобы сборная России в полном составе приняла участие в олимпийских играх в Токио в 2020-ом году. Глава РУСАДА Юрий Ганус отметил, что после восстановления полноценного статуса агентства, на изменение отношения к российским спортсменам может уйти несколько лет.

В январе эксперты WADA завершили работу по извлечению базы данных допинг-тестов российских спортсменов с 2011 по 2015 годы, что было одним из условий восстановления РУСАДА. Это позволило агентству сохранить статус соответствия.

Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил. Согласно данным антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU), в нарушении антидопинговых правил подозревались 14 российских спортсменов.

Среди них Иван Ухов, Люкман Адамс, Екатерина Галицкая, Вера Ганеева, Юлия Кондакова, Светлана Школина, Анна Булгакова, Татьяна Фирова, Татьяна Белобородова, Мария Беспалова, Иван Юшков, Анися Кирдяпкина и Ксения Агафонова.