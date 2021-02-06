Кокорин дебютировал за "Фиорентину"

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Российский футболист Александр Кокорин дебютировал за итальянский футбольный клуб "Фиорентина".

Известно, что россиянин вышел на замену на 74-й минуте матча 21-го тура чемпионата Италии против "Интера". Как сообщает "Газета.ру", за проведенное на поле время Кокорин ни разу не ударил по воротам соперника. При этом футболист показал результат в 100% точных передач.

Уточняется, что по итогам игры Кокорин получил оценку 6,03 из 10. Матч Фиорентина – Интер завершился со счетом 0:2.

Ранее "Фиорентина" сообщила о переходе Кокорина в команду. Сумма сделки не уточнялась.

2 августа 2020 года московский "Спартак" объявил о подписании контракта с Кокориным. Футболист сыграл за красно-белых в 8 матчах Российской Премьер-лиги. За этот период он забил два гола и отдал одну голевую передачу. В матчах за сборную России Кокорин забил 12 голов.