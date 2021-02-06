Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

03:11

Кокорин дебютировал за "Фиорентину"

спорт

Фото: Zuma\TASS/Massimo Paolone

Российский футболист Александр Кокорин дебютировал за итальянский футбольный клуб "Фиорентина".

Известно, что россиянин вышел на замену на 74-й минуте матча 21-го тура чемпионата Италии против "Интера". Как сообщает "Газета.ру", за проведенное на поле время Кокорин ни разу не ударил по воротам соперника. При этом футболист показал результат в 100% точных передач.

Уточняется, что по итогам игры Кокорин получил оценку 6,03 из 10. Матч Фиорентина – Интер завершился со счетом 0:2.

Ранее "Фиорентина" сообщила о переходе Кокорина в команду. Сумма сделки не уточнялась.

2 августа 2020 года московский "Спартак" объявил о подписании контракта с Кокориным. Футболист сыграл за красно-белых в 8 матчах Российской Премьер-лиги. За этот период он забил два гола и отдал одну голевую передачу. В матчах за сборную России Кокорин забил 12 голов.

Кокорин пройдет медобследование для перехода в "Фиорентину"

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать