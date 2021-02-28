Лыжники Большунов и Ретивых завоевали "бронзу" в командном спринте на ЧМ

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Сборная России в составе Александра Большунова и Глеба Ретивых завоевала третье место в мужском командном спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

Российские спортсмены смогли пройти дистанцию за 15 минут и 3,83 секунды, отстав от лидеров – сборной Норвегии – всего на 2,09 секунды. Второе место заняли финны, уступившие победителям 1,68 секунды.

Таким образом, россияне завоевали вторую медаль на соревнованиях.

Накануне Большунов стал обладателем золотой медали в соревнованиях по скиатлону. ОН показал результат в 1 час 11 минут 33,9 секунды. Второе место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер с отставанием в 1,1 секунды, третье – норвежец Ханс Кристер Холунд (+1,7).