Сборная РФ по хоккею обыграла Швецию в матче заключительного этапа Евротура

Фото: ТАСС/AP Photo/Pavel Golovkin

Сборная РФ по хоккею обыграла команду Швеции в матче заключительного этапа Евротура – Чешских хоккейных игр.

Матч, прошедший в среду в Праге, завершился со счетом 6:4 в пользу россиян. Сборная РФ обыграла шведов в основное время впервые с 21 мая 2019 года.

Ранее в текущем сезоне российские спортсмены одержали три победы над шведами в серии буллитов.

Накануне сборная России по хоккею уступила Канаде в финале чемпионата мира для игроков не старше 18 лет.

Финальная встреча в США завершилась со счетом 5:3. При этом россияне вели по ходу матча 2:1, а канадцы не реализовали буллит.