Утверждена форма сборной России по хоккею на ЧМ

Фото: Patrick Semansky/AP/TAСС

Руководство Международной федерации хоккея утвердило форму сборной России для чемпионата мира в Риге. Об этом сообщается на странице ФХР в Twitter.

На форме, которая исполнена в красном и белом цветах, размещен логотип Олимпийского комитета России.

Уточняется, что до декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Также в их честь не может звучать государственный гимн.

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в столице Латвии. Изначально вторым хозяином турнира был заявлен белорусский Минск, однако позже было принято решение перенести матчи в одну страну.