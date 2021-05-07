Российские хоккеисты проиграли Канаде в финале юниорского ЧМ

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Сборная России по хоккею уступила Канаде в финале чемпионата мира для игроков не старше 18 лет.

Финальная встреча в США завершилась со счетом 5:3. При этом россияне вели по ходу матча 2:1, а канадцы не реализовали буллит.

В третьем периоде при счете 4:3 Россия сняла вратаря и пропустила последнюю шайбу в пустые ворота.

Голы забили Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин. В матче за третье место Швеция разгромила финнов (8:0).

Руководство Международной федерации хоккея ранее утвердило форму сборной России на чемпионата мира в Риге.