Панарин отказался играть за сборную России на ЧМ – СМИ

Фото: AP/Nick Wass
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не сыграет на чемпионате мира хоккею даже в случае непопадания клуба в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, "вероятность участия Панарина в чемпионате мира равна нулю".
По его словам "есть две основные причины: непростой сезон в НХЛ и ситуация, которая сложилась вокруг игрока после скандальных высказываний Андрея Назарова".
Ранее бывший главный тренер "Витязя" рассказал, что в 2011 году Панарин в баре рижского отеля несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии.
Назаров заявил, что хоккеисту грозил тюремный срок, но он смог избежать наказания. Панарин обвинения в свой адрес опроверг, однако пропустил девять игр "Рейнджерс".
При этом экс-нападающий "Витязя" Михаил Анисин подтвердил, что у Панарина произошел конфликт с девушкой, а также сообщил, что выпивал вместе с одноклубником.
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