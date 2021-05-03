Сборная РФ по хоккею обыграла белорусов и вышла в полуфинал юниорского ЧМ

Фото: ТАСС/Елена Руско

Сборная России по хоккею обыграла команду Белорусии в четвертьфинале юниорского чемпионата мира. Уточняется, что матч завершился со счетом 5:2.

В составе российских спортсменов шайбы забросили Матвей Мичков (5-я минута), Данила Юров (16), Артем Дуда (23), Иван Мирошниченко (47) и Всеволод Гайдамак (49). Среди белорусских хоккеистов отличились Илья Морозов (28) и Федор Николаеня (32).

Сборная РФ по результатам предварительного этапа заняла второе место в группе B. Российские хоккеисты обыграли американцев (7:6 ОТ), немцев (6:1) и чехов (11:1), а также проиграли финнам (3:4 ОТ). Отмечается, что соперник сборной России по полуфиналу определится позднее.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею выступит на чемпионате мира в форме с цветами национального флага и олимпийскими кольцами.

Форму сборной на чемпионат мира согласовали с Международным олимпийским комитетом (МОК), ОКР и IIHF. На ней будут изображены российский триколор, пламя и олимпийские кольца.