Названы сроки проведения женского чемпионата мира по хоккею

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Международная федерация хоккея (IIHF) объявила новые даты женского чемпионата мира. Соответствующее сообщение опубликовали на официальном сайте организации.

Согласно изменениям, теперь турнир состоится в период с 20 по 31 августа. Точное место проведения первенства пока не определено, но известно, что выбирать будут среди площадок в Канаде.

Изначально женский чемпионат мира по хоккею должен был состоятся в канадских Галифаксе и Труро 6-16 мая.

В марте 2021 года стало известно, что как женская, так и мужская сборные России будут выступать на ЧМ по хоккею под гимн IIHF.

Позже Международная федерация согласовала применение отрывка Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.