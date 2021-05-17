Российский пловец Колесников побил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине

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Российский пловец Колесников стал новым рекордсменом в плавании на дистанции 50 метров на спине. Об этом сообщает ТАСС.

Новый рекорд россиянин установил во время чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште.

Прошлый рекорд был установлен в 2018 году – тогда Колесников показал время 24,00 секунды.

17 мая спортсмен сумел проплыть необходимую дистанцию за 23,93 секунды.

Ранее российские прыгуньи в воду Беляева и Тимошинина победили на чемпионате Европы. Уточняется, что они завоевали золотые медали в синхронных прыжках с 10-ти метров.

Спортсменки по сумме пяти прыжков набрали 307,44 балла. Серебро завоевали участницы из Великобритании – Эдем Чэнг и Лоис Тулсон (290,58), бронзу вручили представительницам Украины – Ксении Байло и Софии Лыскун (286,74).