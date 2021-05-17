Российский пловец Малютин победил на ЧЕ по водным видам спорта

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российский пловец Мартин Малютин стал победителем на чемпионате Европы в Будапеште по водным видам спорта. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянин показал лучший результат, проплыв 400 метров кролем за 3 минуты 44,18 секунды.

На втором месте расположился австралиец Феликс Аубек (3 минуты 44, 63 секунды), а на третьем – литовец Данас Рапсиш (3 минуты 45,39 секунды).

Ранее российские прыгуньи в воду Беляева и Тимошинина победили на чемпионате Европы. Уточняется, что они завоевали золотые медали в синхронных прыжках с 10-ти метров.

Спортсменки по сумме пяти прыжков набрали 307,44 балла. Серебро завоевали участницы из Великобритании – Эдем Чэнг и Лоис Тулсон (290,58), бронзу вручили представительницам Украины – Ксении Байло и Софии Лыскун (286,74).