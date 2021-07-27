Бацарашкина и Черноусов выиграли серебро ОИ в стрельбе из пневматического пистолета

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов получили серебряные медали Олимпиады в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.

В финале российские спортсмены уступили представителям Китая Цзян Жаньсинь и Пан Вэем. Встреча завершилась со счетом 14:16.

Таким образом, делегация спортсменов ОКР получила уже 15 медалей на Олимпийских играх в Токио.

Ранее российский пловец Евгений Рылов завоевал первую за 25 лет золотую медаль на Олимпийских играх. Россиянин победил в плавании на дистанции 100 метров на спине.

Уточняется, что Рылов преодолел дистанцию за 51,98 секунды. При этом серебряную медаль соревнования получил еще один представитель делегации спортсменов ОКР Климент Колесников.

Олимпийские игры в Токио официально стартовали 23 июля. В церемонии открытия приняли участие шесть тысяч спортсменов.