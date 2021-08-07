Борец Рашидов завоевал бронзу ОИ в Токио в весе до 65 кг

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Российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 65 килограммов.

В схватке за бронзу он сошелся с представителем Венгрии Исмаилом Мусукаевым. Борьба завершилась со счетом 5:0 в пользу российского спортсмена.

Для делегации спортсменов ОКР медаль Рашидова стала 65-й. Команда по-прежнему занимает пятое место в неофициальном медальном зачете, имея на счету 17 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые медали.

Ранее в субботу, 7 августа, серебряные медали команде ОКР принесли волейболисты-пляжники Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, а также гимнастка Дина Аверина.