Кубок президента РФ по современному пятиборью пройдет в Москве 12 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы
12 сентября в столице пройдут соревнования Кубка президента РФ по современному пятиборью – турнира, ранее известного как Кубок Кремля. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента спорта.
"В этом году указом президента РФ Владимира Путина соревнованиям присвоен новый статус. <…> Мероприятие пройдет на совершенно новой площадке. Для спортсменов из 11 стран и зрителей свои двери откроет первый в России центр современного пятиборья "Северный", построенный в 2020 году. Этот спортивный объект, подведомственный департаменту спорта Москвы, устроен и оборудован специально для проведения соревнований по пятиборью", – говорится в сообщении.
Современное пятиборье – вид спорта, в котором участники соревнуются в пяти дисциплинах: конкуре, фехтовании, стрельбе, беге и плавании. В этом году участие в соревнованиях примут 24 спортсмена из разных стран.
"Мы, в свою очередь, рады, что можем достойно встретить зарубежных гостей на нашем новом спортивном объекте, где соревнования такого уровня пройдут впервые", – заявил руководитель департамента Алексей Кондаранцев.
Турнир начнется в 10:00 по московскому времени. Помимо соревновательной части, зрителей ждет культурная программа с живыми выступлениями популярных артистов.
Ранее во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой прошел Кубок силовых структур Москвы по рукопашному бою. В нем приняли участие 40 спортсменов из восьми команд, представляющих МВД, МЧС, ФСБ и другие органы безопасности и правопорядка.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: