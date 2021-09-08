Кубок президента РФ по современному пятиборью пройдет в Москве 12 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

12 сентября в столице пройдут соревнования Кубка президента РФ по современному пятиборью – турнира, ранее известного как Кубок Кремля. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента спорта.

"В этом году указом президента РФ Владимира Путина соревнованиям присвоен новый статус. <…> Мероприятие пройдет на совершенно новой площадке. Для спортсменов из 11 стран и зрителей свои двери откроет первый в России центр современного пятиборья "Северный", построенный в 2020 году. Этот спортивный объект, подведомственный департаменту спорта Москвы, устроен и оборудован специально для проведения соревнований по пятиборью", – говорится в сообщении.

Современное пятиборье – вид спорта, в котором участники соревнуются в пяти дисциплинах: конкуре, фехтовании, стрельбе, беге и плавании. В этом году участие в соревнованиях примут 24 спортсмена из разных стран.

"Мы, в свою очередь, рады, что можем достойно встретить зарубежных гостей на нашем новом спортивном объекте, где соревнования такого уровня пройдут впервые", – заявил руководитель департамента Алексей Кондаранцев.

Турнир начнется в 10:00 по московскому времени. Помимо соревновательной части, зрителей ждет культурная программа с живыми выступлениями популярных артистов.

Ранее во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой прошел Кубок силовых структур Москвы по рукопашному бою. В нем приняли участие 40 спортсменов из восьми команд, представляющих МВД, МЧС, ФСБ и другие органы безопасности и правопорядка.