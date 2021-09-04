Кубок силовых структур Москвы по рукопашному бою памяти Черникова прошел в Москве

Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой прошел Кубок силовых структур Москвы по рукопашному бою.

Участвовали 40 спортсменов из восьми команд, представляющих МВД, МЧС, ФСБ и другие органы безопасности и правопорядка. Помимо боев, была и торжественная часть – выступление артистов и церемония награждения членов семей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Кубок памяти Владимира Черникова прошел уже во второй раз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

