В Подмосковье пройдет чемпионат Москвы по водно-моторному спорту

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

3–4 сентября в подмосковном яхт-клубе Shore House состоится чемпионат Москвы по водно-моторному спорту в классах аквабайк, гидрофлайт и мотосерф. В ходе соревнований выделят сильнейших спортсменов для участия в финале чемпионата России.

Чемпионов столицы в классе аквабайк определят в трех дисциплинах: кольцевые гонки (гонки с общим стартом), слалом (заезд на время с участием двух спортсменов) и фристайл (демонстрация трюков). Соревнования пройдут на двух типах аквабайка: сидячий водный мотоцикл и водный мотоцикл без сиденья. Всего будет разыграно 20 комплектов наград.

Гидрофлайт представляет собой полет на доске от реактивного потока воды аквабайка. В этом классе соревнования проведут в дисциплине фристайл. А в мотосерфе (моторизированная доска для серфинга) пройдут кольцевые гонки. В рамках чемпионата также состоится первенство столицы среди юных спортсменов в возрасте 8–14 лет.

Время начала соревнований – 10:00. С подробной программой соревнований можно ознакомиться на сайте Федерации водно-моторного спорта Москвы.