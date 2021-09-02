Москва онлайн покажет водное шоу на фестивале "Большой океан"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

3 сентября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть показательные выступления на вейкбордах, вейкскейтах, сапбордах и не только.

Мероприятие состоится в рамках международного фестиваля "Большой океан", который проходит на ВДНХ с 2 по 5 сентября. Гостей ждут заезды и тест-драйвы по 11 видам водного спорта от чемпионов России и мира, интерактивные выставки "Планета океан" и "Антарктида. В объятиях ледяного континента", мастер-классы, лекции и многое другое.

Смотрите прямую трансляцию 3 сентября в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.