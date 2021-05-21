В Мякинине пройдет кубок Москвы по водно-моторному спорту

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кубок Москвы по водно-моторному спорту пройдет 15 и 22 мая в яхт-клубе "Парк Рублево" в Красногорске. На соревнованиях определят сильнейших в аквабайке, гидрофлайте и мотосерфе.

Федерация водно-моторного спорта Москвы впервые разыграет кубок Москвы в аквабайк-фристайле, гидрофлайте и мотосерфе, а также впервые проведет соревнования в женском зачете в аквабайк-дисциплинах "фристайл" и "ски дивижн". За звание лучших поборются 50 сильнейших атлетов столицы.

"Столицу в этом году ждет активный водно-моторный сезон. Мы открываем его новейшими дисциплинами, к которым из-за зрелищности приковано внимание. После проведения кубка в текущем сезоне мы проведем чемпионат Москвы в классах аквабайка (runabout, ski division, freestyle), чемпионаты по мотосерфу, гидрофлайту, рибам, а также первенство Москвы", – рассказал президент Федерации водно-моторного спорта Москвы Михаил Ершов.

15 мая состоится кубок Москвы по мотосерфу. Мотосерф – скоростная дисциплина, где спортсмены выступают на моторизированных серфовых досках с водометом. В этот же день состоятся установочные соревнования в аквабайк-дисциплинах "фристайл" и "ски дивижн" (стоячий водный мотоцикл) в женском зачете, которые на данный момент не зарегистрированы в министерстве спорта РФ. На старт выйдут спортсменки из разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Перми, Екатеринбурга.

22 мая Кубок Москвы разыграют в аквабайк-фристайле и гидрофлайте (флайбординге). Соревнования в этих дисциплинах представляют собой захватывающее акробатическое шоу на воде с амплитудными прыжками, динамичными вращениями и другими трюками.