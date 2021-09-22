Маршруты "Яндекс. Карт" заговорили голосом Ильи Лагутенко

10:41
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко присоединился к специальному проекту сервиса "Яндекс. Карты", в рамках которого известные люди озвучивают ведение автомобиля по маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Рок-музыкант обыгрывает типичные ситуации на дороге, чаще всего известными цитатами из своих песен", – говорится в сообщении.
В общей сложности артист записал для "Яндекс. Карт" более 160 фраз. Так, в начале поездки Лагутенко говорит: "Начнем наш путь. Это будет нетрудно, это по любви".
Для предупреждения о камере используется фраза "Мерещится. Ан нет, не мерещится. Впереди камера".
Информация о дорожных работах также подается при помощи цитаты из песни "Мумий Тролль".
"Наступят времена почище, ну а пока впереди дорожные работы", – говорит Лагутенко.
При завершении маршрута музыкант прощается со словами: "Мы приехали, но надолго не прощаемся. Мы остаемся вместе на века!"
Илья Лагутенко не первый музыкант, принявший участие в проекте "Свои в городе", в рамках которого ведение автомобиля в сервисе озвучивают известные люди. К нему уже присоединились актриса Рената Литвинова, группа "Каста" и видеоблогер Wylsacom.
Ранее сервис "Яндекс. Карты" рассказал о населенных пунктах с самыми необычными, короткими, длинными и популярными названиями.
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