Маршруты "Яндекс. Карт" заговорили голосом Ильи Лагутенко

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко присоединился к специальному проекту сервиса "Яндекс. Карты", в рамках которого известные люди озвучивают ведение автомобиля по маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Рок-музыкант обыгрывает типичные ситуации на дороге, чаще всего известными цитатами из своих песен", – говорится в сообщении.

В общей сложности артист записал для "Яндекс. Карт" более 160 фраз. Так, в начале поездки Лагутенко говорит: "Начнем наш путь. Это будет нетрудно, это по любви".

Для предупреждения о камере используется фраза "Мерещится. Ан нет, не мерещится. Впереди камера".

Информация о дорожных работах также подается при помощи цитаты из песни "Мумий Тролль".

"Наступят времена почище, ну а пока впереди дорожные работы", – говорит Лагутенко.

При завершении маршрута музыкант прощается со словами: "Мы приехали, но надолго не прощаемся. Мы остаемся вместе на века!"

Илья Лагутенко не первый музыкант, принявший участие в проекте "Свои в городе", в рамках которого ведение автомобиля в сервисе озвучивают известные люди. К нему уже присоединились актриса Рената Литвинова, группа "Каста" и видеоблогер Wylsacom.

Ранее сервис "Яндекс. Карты" рассказал о населенных пунктах с самыми необычными, короткими, длинными и популярными названиями.