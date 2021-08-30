Московским студентам рассказали, в каких районах выгодно арендовать жилье

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Эксперты сервиса "Яндекс. Недвижимость" рассказали студентам, в каких районах выгодно арендовать жилье. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалисты выделили бюджетные предложения аренды жилья, от которых можно доехать не более чем за 45 минут на общественном транспорте до учебных заведений.
По словам экспертов, самые бюджетные варианты аренды для студентов МГУ находятся в основном на западе и юго-западе Москвы. Доехать до главного здания университета за 45 минут можно из Теплого Стана, Конькова, Зюзина и Можайского района. Как отметили специалисты, дешевле всего снять комнату можно в районе Теплого Стана – за 16 тысяч рублей.
Наиболее дешевые предложения жилья в аренду для студентов МГИМО можно найти в районах Зюзино, Коньково, Теплый Стан и Можайском. Однокомнатную квартиру в этих районах можно снять за 35 тысяч рублей. А двухкомнатная квартира обойдется в среднем в 45 тысяч рублей.
Отмечается, что студентам МФТИ, который находится в Долгопрудном, подойдет квартира в близлежащих городах, например в Лобне. Средняя цена аренды однокомнатной квартиры там составляет 25 тысяч рублей, двухкомнатной – 30 тысяч рублей.
Что касается МГТУ имени Н. Э. Баумана, за 45 минут на общественном транспорте можно доехать из Гольянова, Северного и Восточного Измайлова, а до РЭУ имени Г. В. Плеханова за 45 минут можно добраться из Кузьминок, Текстильщиков, Бибирева, Бирюлева Западного или Царицына.
Как уточнили эксперты сервиса "Яндекс. Недвижимость", основной корпус ВШЭ находится в центре, поэтому до него удобно добираться практически из любого района Москвы. Например, в 45 минутах езды на общественном транспорте можно найти жилье в СВАО и ВАО.
Ранее эксперт рассказала о главных уловках при покупке и аренде жилья. По словам специалиста, когда жилье показывают днем, это может говорить о высоком уровне шума в квартире, который продавцы хотят скрыть, заглушая его обычным дневным шумом с улицы.
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