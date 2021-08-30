Эксперты рассказали о правилах покупки недвижимости в курортных городах РФ

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Эксперты рассказали, какие правила необходимо соблюдать при покупке недвижимости в курортных городах России и в какое время сделки наиболее выгодны. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам специалиста по недвижимости в Сочи Ивана Потапова, приобретать жилье на курортах страны следует осенью, зимой или весной, в то время как летом места отдыха переполнены, а объем доступных предложений снижен.

При покупке специалист посоветовал учитывать, в какой период будет использоваться недвижимость. Так, на Черноморском побережье пиковый сезон приходится на лето, умеренный спрос – на май и сентябрь. В остальное время объекты размещения, как правило, пустуют.

Для круглогодичного использования, в том числе с точки зрения инвестиций, Потапов посоветовал приобретать недвижимость на федеральной территории "Сириус", а также в Адлере и окрестностях. Эти места сочетают в себе доступ к морю и горнолыжным склонам.

По мнению бизнес-консультанта, директора тренингового центра Estas.Store Анны Васютиной, вкладываться в недвижимость на курортах следует именно сейчас, чтобы не столкнуться с повышением ключевой ставки. Эксперт посоветовала обратить внимание на Сочи и Краснодар.

Генеральный директор Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская, в свою очередь, исключила фактор сезонности в вопросах курортной недвижимости. Специалист посоветовала вкладываться в жилье на старте продаж, когда цена еще минимальна.

Ранее эксперты рассказали о росте цен на недвижимость в Краснодаре и Сочи на 28 и 40 процентов соответственно на фоне увеличения интереса к внутреннему туризму. Специалисты оценили, насколько выгодно приобретать жилье на курортах и выяснили, что окупится такое вложение (при условии сдачи в аренду) примерно за 7–10 лет.