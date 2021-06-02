Эксперты рассказали, выгодно ли покупать недвижимость на российских курортах

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На фоне закрытия границ и роста популярности внутреннего туризма за год недвижимость в Краснодаре подорожала на 28%, а в Сочи – на 40%. В связи с этим эксперты рассказали, выгодно ли еще покупать жилье на российских курортах. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам президента Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрия Щегельского, сдача в аренду квартиры в курортном городе приносит в среднем 10–15% годовых. "Это значит, что вложенные в нее средства полностью окупятся за 7–10 лет. Но стоит помнить, что недвижимость постоянно растет в цене. Следовательно, у собственника генерируется несколько потоков дохода", – пояснил он.

Его позицию разделила генеральный директор Агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерия Летенкова. Однако она подчеркнула, что, несмотря на резкий скачок, стоимость курортной недвижимости может снизиться на 20%.

По мнению председателя Санкт-Петербургского регионального отделения "Деловой России" Дмитря Панова, привлекательность квартир и домов в курортных городах России будет зависеть от доступности других стран. Он отметил, что, согласно оценкам аналитиков, если границы будут открыты, то больше половины туристов могут переориентироваться на зарубежные курорты.

Между тем эксперт по рынку недвижимости Сочи Кирилл Флутков коснулся покупки квартиры именно этом российском городе. Он допустил, что с учетом нынешнего роста цен доходность от ее сдачи составит 3,2% годовых, что ниже действующих ставок по банковским вкладам, а значит, и окупится она в среднем не меньше чем за 30 лет.

Ранее сообщалось, что цена квадратного метра в курортных городах России достигла зарубежного уровня. Она сравнялась с таковой в Болгарии и стремится догнать уровень Турции и Испании.

