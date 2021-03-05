Депутат МГД Валерий Головченко предложил легализовать частные гостевые дома

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Председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко предложил легализовать частные гостевые дома. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Многим туристам нравится именно такой вариант жилья на отдыхе – гостевые дома. Там более уютная, домашняя атмосфера, чем в обычной гостинице. Спрос есть. Таким объектам размещения нужен свой статус", – отметил Головченко.

Он подчеркнул, что, присвоив гостевым домам собственную классификацию, власти смогут наладить контроль над сдачей в аренду таких помещений и отслеживать налоговые поступления в бюджет. Поэтому депутат считает необходимым выделить гостевые дома в отдельную единицу в гостиничном бизнесе.

Головченко напомнил, что в 2019 году закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных зданиях затронул и гостевые дома, потому что они не были разграничены в законодательстве. Это, по его словам, создало немало проблем для ряда регионов России, в том числе для южных курортов.

"Есть хорошая практика, которую многие из нас помнят по поездкам на юг в детстве, – в небольших частных домах собственник сдает комнаты внаем отдыхающим. Сам он может также проживать в этом доме. Сейчас, согласно закону, для этого нужно перевести помещение в статус нежилого, значит, потерять регистрацию по месту жительства и получить некоторые другие трудности. Это неправильно", – заключил Головченко.

Ранее стало известно, что в Федеральном агентстве по туризму РФ поддержали идею создания гостевых домов. Депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила закрепить в законодательстве определение "гостевой дом". По ее словам, проект коснется порядка 200 тысяч мест размещения в Краснодарском крае и 100–150 тысяч в Крыму.