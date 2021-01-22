Хостелы в частных домах могут легализовать в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минсельхоз поддержал предложение Госдумы легализовать отели в частных домах, сообщает газета "Известия" со ссылкой на депутата, члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

"В курортных городах и природных зонах отдыха традиционно существуют гостевые дома. Однако сегодня граждане, которые предоставляют такие услуги без перевода помещения или земельного участка в соответствующую категорию, нарушают законодательство", – отметила она.

С необходимостью пересмотреть действующие нормы согласились в Совете Федерации.

"Говорить о технологии перевода пока рано, но мы перегнули палку, фактически запретив функционирование малых гостиниц. Мы поступили очень неловко: посчитали, что это жилой фонд, значит, использовать его можно только по назначению. Это неправильное решение, надо выправлять положение", – заявил сенатор Валерий Рязанский.

Согласно действующему законодательству, для гостиниц или хостелов установлен запрет на размещение в жилом помещении. Однако эксперты уточнили, что для многих гостевых домов такой закон оказался огромной проблемой.

"Гостевые дома – традиционный вид заработка для курортных городов, регионы должны развиваться. Малые семейные отели есть во всех мировых столицах, нужно придумать, как легализовать их в России. Так мы уменьшаем номерной фонд и запрещаем деятельность людей, которые развивают внутренний туризм", – заявил Рязанский.

В октябре 2019 года вступил в силу закон, запрещающий размещение хостелов и мини-гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов. Открыть хостел можно в нежилом фонде либо перевести жилое помещение в нежилое.

Собственник переведенного объекта может обратиться в любой центр госуслуг с документом о подтверждении перевода. Для открытия мини-гостиницы или хостела предприниматели могут арендовать городскую недвижимость.

