Власти Москвы объяснили порядок перевода хостелов в нежилые помещения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Перевод хостелов в нежилые помещения потребует собрания владельцев квартир в доме. Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра по Москве и департамента городского имущества.

"Вне зависимости от планируемых работ для перевода в нежилой фонд собственник должен провести общее собрание", – сказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Собственники хостела теперь должны получить письменное согласие на перевод помещения от владельцев смежных помещений. Для перевода хостела в нежилой фонд помещение должно иметь отдельный вход, под ним не должно быть жилых помещений, оно не должно использоваться как место постоянного проживания. После положительного решения о переводе в ведомство поступает документ, на основе которого вносятся изменения в Единый государственный реестр недвижимости.

Собственник переведенного объекта может обратиться в любой центр госуслуг с документом о подтверждении перевода.

Для открытия мини-гостиницы или хостела предприниматели могут арендовать городскую недвижимость.

1 октября вступил в силу закон, запрещающий размещение хостелов и мини-гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов. Открыть хостел теперь можно в нежилом фонде либо перевести жилое помещение в нежилое.

