Гостиницу с изображением птиц на фасаде построят в Сокольниках

12:00
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
В столичном районе Сокольники планируют к 2021 году построить гостиницу с изображением соколов на фасаде, рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
Он подчеркнул, что история этого места связана с царской соколиной охотой, которая устраивалась здесь в XVI веке.
"На парк выходит застекленная часть комплекса, с панорамными видами, а с противоположной стороны – практически глухая кирпичная стена с перфорацией из узких оконных проемов, создающих в темное время светящийся паттерн с изображением птиц", – рассказал Кузнецов.
Предполагается, что гостиница появится на Сокольническом Валу, владении 37. Около этого места располагается парк "Сокольники" и Рижская эстакада с ж/д узлом, поэтому архитекторы приняли решение использовать стекло и керамический кирпич.
Архитекторы из мастерской Кашириных отметили, что нужно было акцентировать сильные стороны участка и минимизировать негативные.
В 21-этажной гостинице будет 200 номеров и подземный паркинг. Общая площадь комплекса составит около 20 тысяч квадратных метров.
Ранее сообщалось, что за последние девять лет в столице построили 60 гостиниц на 11 тысяч номеров. В течение ближайших двух лет в городе появится еще 16 отелей.
Под брендами ведущих мировых сетей работают 42 гостиницы с 13 тысячами номеров. Среди них Four Seasons, Hilton Hotels & Resorts, Holiday Inn, InterContinental, Kempinski Hotels & Resorts, Marriott Hotels & Resorts, Radisson, Ritz Carlton, Swissotel и другие. При этом большинство гостиниц составляют демократичные отели и хостелы "без звезд".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: