За девять лет в Москве построили 60 гостиниц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

За последние девять лет в столице построили 60 гостиниц на 11 тысяч номеров. В течение ближайших двух лет в городе появится еще 16 отелей.

"Перед нами стоит задача нарастить объемы строительства гостиниц, обеспечивая появление в столице отелей различного формата, в том числе и с участием международных брендов. До конца года предполагается завершение строительства еще пяти гостиниц. Среди планируемых к вводу в эксплуатацию есть отели в составе многофункциональных общественных центров и в отдаленных районах города", – заявил заммэра Марат Хуснуллин.

В пятницу, 27 сентября, отмечается Всемирный день туризма.

За последние девять лет турпоток в Москву увеличился на 84 процента. Число зарубежных туристов достигло 5,5 миллиона человек. Чаще всего в Москву едут китайцы, немцы, французы, израильтяне и американцы. На рост туристической привлекательности повлиял ЧМ по футболу, прошедший прошлым летом. Во время первенства в столице побывало 4,5 миллиона туристов и экскурсантов.

У туристов, приезжающих в Москву, большой выбор отелей. Под брендами ведущих мировых сетей работают 42 гостиницы с 13 тысячами номеров. Среди них Four Seasons, Hilton Hotels & Resorts, Holiday Inn, InterContinental, Kempinski Hotels & Resorts, Marriott Hotels & Resorts, Radisson, Ritz Carlton, Swissotel и другие. При этом большинство гостиниц составляют демократичные отели и хостелы "без звезд".

Среднегодовая загрузка московских гостиниц составляет 77 процентов. Это сопоставимо с показателями Амстердама, Лондона и Парижа. В дни чемпионата загрузка столичных отелей превысила 90 процентов, побив все рекорды. Аналогичная загрузка гостиниц была и в новогодние праздники. Поступления доходов от туризма и фестивалей в городской бюджет в 2018 году достигли 118 миллиардов рублей.

