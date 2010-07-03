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13:47

Около 17 гостиниц планируется открыть в Москве до конца года

мэр Москвы Сергей Собянин город туризм

13:47

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Фото: www.hilton.ru

Около 17 новых гостиниц планируется открыть в столице в 2019 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра нового отеля DoubleTree By Hilton Moscow – Vnukovo Airport в поселке Внуково.

"Туристическая отрасль с каждым годом становится все более весомой и серьезной для экономики города. И, конечно, невозможно представить ее без развития гостиничного сервиса. За последние годы построено в Москве более 50 качественных гостиниц. В этом году, по предварительной оценке, по заявкам инвесторов мы видим, что объем ввода гостиниц будет около 17 достаточно значимых объектов", – сказал мэр.

Одним из таких объектов, по словам Собянина, стал отель DoubleTree By Hilton Moscow – Vnukovo Airport. "Вот мы присутствуем здесь. Аэропорт Внуково неплохо обустраивается с точки зрения гостиничного бизнеса. <...> Надеюсь, что эта гостиница придаст дополнительный толчок развитию туризма и обслуживания тех граждан, которые проезжают через Москву, через аэропорт Внуково", – добавил градоначальник.

Строительство отеля DoubleTree by Hilton Moscow – Vnukovo Airport завершилось менее года назад. В июне 2018-го гостиница приняла болельщиков ЧМ по футболу. Возведением отеля занимались специалисты АО "Международный аэропорт "Внуково". Объем инвестиций составил 1,5 миллиарда рублей.

С открытием отеля появилось 200 новых рабочих мест. Для международной гостиничной сети Hilton Vnukovo Airport 4 стал первым отелем Hilton в СНГ, расположенным прямо в аэропорту.

Площадь 11-этажной гостиницы с 432 номерами превышает 30 тысяч квадратных метров. Здание стоит напротив главного входа в терминал А и соединено с ним подземным переходом.

В гостинице есть апартаменты для маломобильных граждан, номера категории "люкс", конференц-пространство, бизнес-центр, ресторан, бар с панорамным видом на летное поле и фитнес-центр с бассейном, хаммамом и тренажерами.

Отель соответствует экологическим стандартам ISO 9001 и 14001. На территории гостиницы есть бесплатный Wi-Fi и спутниковое телевидение. А на подземной и наземной стоянках поместятся 120 машин.

Целевой аудиторией отеля стали экипажи воздушных судов, персонал авиакомпаний, участники конференций и семинаров, транзитные пассажиры и туристы, которые хотят жить рядом с аэропортом.

За последние девять лет турпоток в Москву увеличился на 84%. В основном в первопрестольную приезжают жители других городов России. В то же время число зарубежных туристов достигло 5,5 миллиона человек. Чаще всего в Москву едут китайцы, немцы, французы, израильтяне и американцы.

На рост туристической привлекательности повлиял ЧМ по футболу, прошедший прошлым летом. Во время первенства в столице побывало 4,5 миллиона туристов и экскурсантов.

У туристов, приезжающих в Москву, большой выбор отелей. Под брендами ведущих мировых сетей работают 42 гостиницы с 13 тысячами номеров. Среди них Four Seasons, Hilton Hotels & Resorts, Holiday Inn, InterContinental, Kempinski Hotels & Resorts, Marriott Hotels & Resorts, Radisson, Ritz Carlton, Swissotel и другие. При этом большинство гостиниц составляют демократичные отели и хостелы "без звезд".

Среднегодовая загрузка московских гостиниц составляет 77%. Это сопоставимо с показателями Амстердама, Лондона и Парижа. В дни чемпионата загрузка столичных отелей превысила 90%, побив все рекорды. Аналогичная загрузка гостиниц была и в новогодние праздники. Поступления доходов от туризма и фестивалей в городской бюджет в минувшем году достигли 118 миллиардов рублей.

мэр Москвы Сергей Собянин город туризм

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