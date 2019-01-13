Собянин сравнил празднование Нового года в Москве с ЧМ-2018

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Сергей Собянин по масштабам сравнил празднование Нового года в Москве с проведением чемпионата мира по футболу. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Празднование Нового года в Москве, наверное, можно сравнить с чемпионатом мира по футболу, который прошел летом 2018 года. Тогда в течение месяца в столице побывало огромное количество людей – 4,5 миллиона человек. Сейчас фактически за неделю приехало около 5 миллионов человек", – отметил мэр.

Он добавил, что во время новогодних и рождественских мероприятий все коммунальные и инфраструктурные службы столицы работали в усиленном режиме. Было задействовано порядка 200 тысяч человек. "В целом ситуация была под контролем", – заключил Собянин.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в столице с 14 декабря по 13 января. Для горожан организовали ледовые балеты, спектакли, концерты, спортивные игры, мастер-классы и многое другое. На 78 площадках фестивали Новый год встретили 6,4 миллиона человек.

Аналитическое агентство "ТурСтат" признало "Путешествие в Рождество" лучшим событием России для туристов на Старый Новый год.