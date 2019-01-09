Собянин: в новогодних гуляниях в Москве приняли участие 12,6 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В новогодних гуляниях в Москве приняли участие 12,6 миллиона москвичей и гостей столицы. Об этом на заседании правительства города сообщил глава департамента культуры Александр Кибовский.

10,6 миллиона посетили мероприятия, которые организовали на улицах и в парках. Более одного миллиона детей посетили новогодние елки. Столько же жителей столицы и туристов побывали в городских учреждениях культуры.

На 78 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", включая 15 окружных площадок и 25 парков, новый 2019 год встретили 6,4 миллиона человек. Кибовский отметил, что в первые дни нового года Тверская улица вновь стала пешеходной.

В праздничные дни состоялось более 400 крупных культурно-развлекательных мероприятий, 1 700 концертов, 8 500 мастер-классов, 90 выставок, лекций и творческих встреч, а также 10 благотворительных проектов.

Кремлевскую елку посетило 30 тысяч детей. 53,2 тысячи детей посетили 28 представлений на новогодней "Елке Мэра" в Гостином дворе. Ребята получили 30 тысяч новогодних подарков.

Выездное представление "Елка Мэра" и творческие мастер-классы прошли в трех детских московских больницах. Пациентам вручили более 1,8 тысячи новогодних подарков.

Во всех округах столицы состоялось 25 новогодних представлений "Елка Префекта". Всего в Москве организовали 250 новогодних елок. 2 тысячи представлений посетило более миллиона детишек.

400 музеев, выставочных залов, домов культуры, библиотек и кинотеатров провели более 1 500 праздничных мероприятий. Культурные учреждения города посетили свыше миллиона человек. В праздничные дни все московские музеи и выставочные залы работали бесплатно.

Рождественские богослужения прошли в 493 храмах и 15 монастырях Москвы. Их посетили порядка миллиона православных верующих. В 24 парках культуры и отдыха провели Рождественские гуляния.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 31 декабря по 7 января новогодние гулянья в столице посетили 10,6 миллиона человек. Больше всего людей было на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество".