Новогодние гулянья в Москве посетили 10,6 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин сообщил, что с 31 декабря по 7 января новогодние гулянья в столице посетили 10,6 миллионов человек. Больше всего людей были на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом мэр Москвы написал в Twitter.
Ранее стало известно, что в новогодних гуляньях 1 января в столице приняли участие 2,1 миллиона человек. Из них 990 тысяч побывали на праздничных площадках в центре города. Чаще всего посетители приходят на празднования с 19:00 до 21:00.
Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в столице с 14 декабря по 13 января. Две трети площадок мероприятия открылись не в центре города, а на окраинах. 78 площадок будут работать ежедневно: в будни – с 11:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00.
Впервые на фестивале состоится 72 уникальных ледовых шоу от известных российских фигуристов. Еще одним новшеством мероприятия станет площадка для керлинга на Новом Арбате. Освоить этот вид спорта помогут десятки специалистов.
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