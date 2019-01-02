В Москве в праздничных гуляньях 1 января приняли участие 2,1 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В новогодних гуляньях 1 января в Москве приняли участие 2,1 миллиона человек. Из них 990 тысяч побывали на праздничных площадках в центре города. Чаще всего посетители приходят на празднования с 19:00 до 21:00.
В первый день нового года фестиваль "Путешествие в Рождество" предложил москвичам и гостям столицы насыщенную программу: от уличных спектаклей до соревнований по сноуборду. В этот день фестивальные площадки работали до 23:00.
Для любителей интеллектуального отдыха прошла игра "Что? Где? Когда?", а перед желающими потанцевать и послушать музыку выступили группы "Братья Грим", "Мираж" и "Рок-острова".
Отличительная особенность фестиваля этого года – обилие мастер-классов на любой вкус и интерес. Так, в мастерской елочных игрушек гости фестиваля научились выдувать из стекла украшения для елок, а участники игр "Построй новогоднюю деревню" и "Построй самый длинный новогодний мост" смогли разобраться в азах архитектуры и проектирования.
На Моховой улице собрались любители экстремального спорта, чтобы поучаствовать в соревнованиях по джиббингу – одной из самых зрелищных дисциплин в сноуборде.
В новогоднюю ночь Тверская улица стала самым популярным местом в столице. Ее посетили десятки тысяч людей, и многие из них поучаствовали в мастер-классах, играх и соревнованиях. Почти восемь тысяч человек попробовали свои силы в слэклайне – хождении по канату, более 1,5 тысячи гостей поиграли в керлинг, а 820 – в интеллектуальные игры и квизы.
Всего в Новый год на Тверской улице состоялось 172 спортивно-анимационных мероприятия, 339 мастер-классов, а на сценах выступил 171 исполнитель, в том числе группы Hi-Fi, "СБПЧ", "На-На" и многие другие.
Те, кто не знают, чем заняться и куда пойти во второй день Нового года на фестивале "Путешествие в Рождество", могут воспользоваться подробным гидом мероприятий.
31 декабря 2018 года на Тверской улице открылась главная площадка фестиваля "Путешествие в Рождество". Улица стала полностью пешеходной на три дня – с 31 декабря по 2 января.
В этом году главная тема фестиваля – "Новый год моего детства". На площадке можно узнать, как праздновали Новый год в нашей стране последние 70 лет.
Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в столице с 14 декабря по 13 января. Две трети площадок мероприятия открылись не в центре города, а на окраинах. 78 площадок будут работать ежедневно: в будни – с 11:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00.
Впервые на фестивале состоится 72 уникальных ледовых шоу от известных российских фигуристов. Еще одним новшеством мероприятия станет площадка для керлинга на Новом Арбате. Освоить этот вид спорта помогут десятки специалистов.
Москвичи вышли гулять в центр города в первый день года
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