В Москве в праздничных гуляньях 1 января приняли участие 2,1 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В новогодних гуляньях 1 января в Москве приняли участие 2,1 миллиона человек. Из них 990 тысяч побывали на праздничных площадках в центре города. Чаще всего посетители приходят на празднования с 19:00 до 21:00.

В первый день нового года фестиваль "Путешествие в Рождество" предложил москвичам и гостям столицы насыщенную программу: от уличных спектаклей до соревнований по сноуборду. В этот день фестивальные площадки работали до 23:00.

Для любителей интеллектуального отдыха прошла игра "Что? Где? Когда?", а перед желающими потанцевать и послушать музыку выступили группы "Братья Грим", "Мираж" и "Рок-острова".

Отличительная особенность фестиваля этого года – обилие мастер-классов на любой вкус и интерес. Так, в мастерской елочных игрушек гости фестиваля научились выдувать из стекла украшения для елок, а участники игр "Построй новогоднюю деревню" и "Построй самый длинный новогодний мост" смогли разобраться в азах архитектуры и проектирования.

На Моховой улице собрались любители экстремального спорта, чтобы поучаствовать в соревнованиях по джиббингу – одной из самых зрелищных дисциплин в сноуборде.

В новогоднюю ночь Тверская улица стала самым популярным местом в столице. Ее посетили десятки тысяч людей, и многие из них поучаствовали в мастер-классах, играх и соревнованиях. Почти восемь тысяч человек попробовали свои силы в слэклайне – хождении по канату, более 1,5 тысячи гостей поиграли в керлинг, а 820 – в интеллектуальные игры и квизы.



Всего в Новый год на Тверской улице состоялось 172 спортивно-анимационных мероприятия, 339 мастер-классов, а на сценах выступил 171 исполнитель, в том числе группы Hi-Fi, "СБПЧ", "На-На" и многие другие.

Те, кто не знают, чем заняться и куда пойти во второй день Нового года на фестивале "Путешествие в Рождество", могут воспользоваться подробным гидом мероприятий.

31 декабря 2018 года на Тверской улице открылась главная площадка фестиваля "Путешествие в Рождество". Улица стала полностью пешеходной на три дня – с 31 декабря по 2 января.

В этом году главная тема фестиваля – "Новый год моего детства". На площадке можно узнать, как праздновали Новый год в нашей стране последние 70 лет.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в столице с 14 декабря по 13 января. Две трети площадок мероприятия открылись не в центре города, а на окраинах. 78 площадок будут работать ежедневно: в будни – с 11:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00.

Впервые на фестивале состоится 72 уникальных ледовых шоу от известных российских фигуристов. Еще одним новшеством мероприятия станет площадка для керлинга на Новом Арбате. Освоить этот вид спорта помогут десятки специалистов.

