Чем заняться во второй день Нового года на фестивале "Путешествие в Рождество"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве продолжается фестиваль "Путешествие в Рождество". 2 января гостей фестиваля ждут спектакли и спортивные соревнования, встречи с артистами, певцами и танцорами, познавательные творческие и кулинарные мастер-классы. Все это даст новые впечатления и обеспечит хорошее настроение до конца праздников.

Праздничные площадки и сцены на Тверской улице работают с 11 утра до 8 часов вечера. Пришедшие смогут потанцевать под зажигательные композиции, поиграть "в ручеек", позаниматься спортом и попробовать рождественские угощения.

Сцены на Тверской соберут возле себя любителей разных музыкальных жанров. В 11:00 начался концерт оркестра "Сити" под руководством Владимир Яцкевича, которые подарят путешествие в оперу Дж. Россини "Золушка" и оперетту И. Штрауса "Летучая мышь". В 15:00 квартет Melodion представит классическую музыку в новом формате.

На второй сцене возле дома 9 в полдень и в семь часов вечера можно стать обладателем "Билета в ностальгию" и вместе с одноименной группой послушать мелодии, которые были популярны в прошлом веке. В 14:00 своих поклонников приглашает группа "Приключение Электроников", а в 13:00 и 18:00 на сцену выйдет группа "Ромарио".

В 13:00 сцена в самом начале Тверской улицы предлагает послушать выступление популярных артистов Виктории и Антона Макарских. В 14:00 на этой площадке выступят "Бременские музыканты", в 19:00 – группа Uma2rman.

На сцене, расположенной на улице Охотный ряд, в 13:00 начнется специальный проект артистов Большого театра и Театра Наций "Оперное путешествие". В 14:00 здесь выступит популярный актер Гоша Куценко и его группа "ГК", а в 15:00 их сменят "Братья Грим". Концертная программа завершится выступлением певицы Валерии (начало в 19:15).

Продолжат свою работу и мастер-классы, где можно будет научиться инженерному взгляду на здания и мосты на занятиях с конструкторами MindWood (Тверская улица 15 и 4), изучить мастерство стеклодувов, освоить изготовление елочных игрушек (рядом с Камергерским переулком) и узнать азы работы мастеров музыкальных дел (Тверская, 17). Взрослые могут продолжить интеллектуальные соревнования и поискать ответы на далеко не самые простые вопросы, многие из которых будут задавать сами игроки "Что? Где? Когда?". Для этого на Тверской улице открыты сразу три интеллектуальных клуба: "Квиз, плиз!" (возле дома 8), "Что? Где? Когда" (в районе Камергерского переулка) и "Клуб без дураков"(в самом начале Тверской).

Этот день не обойдется без занятий спортом. В районе театра имени Ермоловой можно попробовать свои силы в хоккее и заодно сделать оригинальные фото с героями мультфильма "Шайбу! Шайбу!". На Охотном ряду юных покорителей склонов ждет детский сноуборд-парк, тех, кто обожает велосипеды, самокат и беговелы – памп-трек, а сторонников всего нового – школа керлинга. Также в районе Тверской площади можно увидеть мастеров, которые ходят по канатам, натянутым между домами, или же попробовать свои силы на небольшой высоте, посмотреть шоу мастеров мототриала на Театральной площади и захватывающие прыжки профессиональных сноубордистов на Моховой улице.

Также на всех праздничных площадках Тверской улицы работают артисты уличных театров от проекта "Золотая Маска", шоу которых будут сменять друг друга: "Снежный лев", "Чудо-Юдо Рыба-Кит", "Снежный кристаллы", "Белоснежные ангелы", "Зимние феи" и другие представления приглашают всех гостей Тверской погрузиться в чудо и сделать с этими сказочными персонажами фото на память.

Ледовый театр в Новопушкинском сквере приглашает зрителей посмотреть в 16:15 историю "Золушки", а Каток на Красной площади предлагает в 15:30 познакомиться со "Снежным королем". В Парке "Зарядье" и на улице Варварка гостей ждет новогодний спецпроект "РетроРождество" от агентства исторической реконструкции "Ратоборцы".

На улице Варварка гостей встречает железнодорожный вокзал викторианской эпохи. Посетителям предложат изучить макет железной дороги, телеграфную станцию, увидеть школу машинистов и понаблюдать сценки из вокзальной жизни. Совсем рядом разместилась поморская деревня, куда на воздушном шаре и подводной лодке прибыли иностранные ученые и туристы. Здесь можно увидеть, как готовят лодку и плетут сети, поиграть в крокет и серсо, научиться игре на музыкальных инструментах и поучаствовать в рождественских гуляниях.

Парк "Зарядье" станет местом смешения разных эпох, где можно поговорить с викингом, горожанами из XIX века и иностранными гостями.

На площади Революции поклонников кулинарных шедевров ждут оригинальные мастер-классы. В час дня здесь научат готовить ароматное печенье с мятным кремом, в три часа дело дойдет до настоящих шведских фрикаделек, а потом до семи часов вечера в программе будут секреты приготовления испанского туррона и чешского штруделя, пряного рождественского норвежского напитка и печенья с рождественскими специями из Великобритании. А еще здесь гостей ждут Механические театры – волшебные декорации, которые помогут моментально очутиться в сказке и запустить самостоятельно театральную постановку. И, конечно, постарайтесь не пропустить в три часа дня мюзикл "Чудеса и куролесы", в котором и музыка, и сказочные декорации, и необыкновенный сюжет.

В Камергерском переулке гостей ждут разные интерактивные программы: история Царевны Несмеяны (12:00), новогодний бал у Кота в сапогах (13:00, 16:00), путешествие вместе с Кикиморой и Бабой-Ягой (14:00, 17:00) и "Новогодние приключения у Лукоморья" (15:00, 18:00). В 12:00 и 15:00 на площадке возле ЦУМа (Кузнецкий мост) будут проходить мастер-классы, на которых юные гости вспомнят русские сказки, попробуют работать в графическом редакторе, а еще узнают много интересного о традиционной филимоновской игрушке.

Тверская площадь предлагает 2 января отправиться в путешествие по Италии. С 11:00 до 22:00 здесь пройдет интерактивный литературный перфоманс по мотивам итальянской литературы, театра и танцев. В 12:00 и 14:00 – время спектакля по мотивам сказки Дж. Родари "Голубая стрела". В 13:00, 15:00, 16:00, 19:00 и 20:00 начнутся сказочные спектакли гастрономического театра LeStrologhe – истории о кулинарии, рождестве и чудесах. Также в 7 часов вечера музыкальный коллектив ShooMusicBand порадует москвичей и туристов праздничным концертом. Кулинарные мастер-классы покажут, как приготовить пиццу с грибами из книги "Приключение Чиполлино" (11:00), итальянский суп с чечевицей из сказки "Похлебка из камней" (13:00), салат из фасоли из сказки "Розина в печи" (16:00) и пасту с грибами из итальянской сказки "Три апельсина" (18:00).

Мастер-классы на Новопесчаной улице научат, как стильно украсить ступу Бабы Яги(12:00 и 16:00), создать волшебную поляну из сказки "12 месяцев" (13:00 и 17:00), сделать подарок трем медведям (12:00 и 18:00). В 16:00 и 18:00 гостей площадки приглашают на кукольный спектакль "Мороз Иванович", а в 17:00 – оригинальная постановка "Съеденное время".

На Профсоюзной улице – интерактивные игры, посвященные самым разным темам – музыке, народным инструментам и фотографии. Во время мастер-классов педагоги помогут сделать оригинальную елочную игрушку или новогоднюю открытку, освоить азы ткачества или восточную роспись. В 17:00 и 20:00 гостей приглашают принять участие в интерактивной игре "Убийство в восточном экспрессе". В 4 и 5 часов вечера здесь можно будет послушать мюзикл" Зачарованный лес", а в шесть – про "Снежную королеву".

Кулинарные мастер-классы по рецептам российских регионов будут представлены на площади Юности в Зеленограде. Здесь мы готовим: ростовские "Секретные вареники с творогом" (12:00), "Карельские лодочки" (14:00), "Хворост по-татарски" (15:00), мордовскую "Медвежью лапу" (17:00) и другие блюда. Здесь же открыт Сноуборд-парк, где можно покататься и взять уроки мастерства от профессионалов – в 14:00 на открытый урок приглашает Мастер спорта России по сноуборду, победитель этапа Кубка мира в биг-эйре, обладатель Серебра Юношеской Олимпиады-2016 в слоупстайле Владислав Хадарин.

Творческие мастер-классы пройдут и на улице Хачатуряна, где, например, можно будет сделать настоящее волшебное кольцо. В 17:00 на сцене начнется волшебная вкусная история "Шоколад Шоу".

На Строгинском бульваре научимся готовить по рецепту Фрекен Бок печенье с шоколадной крошкой, чудную пшенную кашу с сухофруктами и сырное суфле. Запоминающиеся композиции Инны Каменевой и фолк-группы "Параскева" зазвучат со сцены в шесть часов вечера.

Сиреневый бульвар в Троицке откроет секреты семейного праздника: печем курник (12:00, 14:00, 17:00), готовим горячий шоколад (13:00, 16:00), запоминаем рецепт расстегая с картофелем (15:00, 18:00). В 17:00, посмотрев спектакль, можно будет узнать, как "Коты-мушкетеры спасают Новый год".

31 декабря 2018 года на Тверской улице открылась главная площадка фестиваля "Путешествие в Рождество". Улица стала пешеходной на три дня – с 31 декабря по 2 января. Там пройдут спектакли концерты, цирковые шоу и мастер-классы.

В этом году главная тема фестиваля – "Новый год моего детства". На площадке можно узнать о традициях празднования Нового года с 1950-х годов.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в столице с 14 декабря по 13 января. По словам Сергея Собянина, две трети площадок мероприятия откроются не в центре Москвы. 78 площадок будут работать ежедневно: в будни – с 11:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00.

Впервые на фестивале состоится 72 уникальных ледовых шоу от известных российских фигуристов. Еще одним новшеством мероприятия станет площадка для керлинга на Новом Арбате. Освоить этот вид спорта помогут десятки специалистов.

По состоянию на 1 января фестиваль посетили более восьми миллионов человек.

