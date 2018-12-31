Главная площадка фестиваля "Путешествие в Рождество" открылась на Тверской

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Тверской улице открылась главная площадка фестиваля "Путешествие в Рождество", передает телеканал Москва 24.

Улица станет пешеходной на три дня – с 31 декабря по 2 января. Там пройдут спектакли концерты, цирковые шоу и мастер-классы.

В этом году главная тема фестиваля – "Новый год моего детства". На площадке можно узнать о традициях празднования Нового года с 1950-х годов.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в столице с 14 декабря по 13 января. По словам Сергея Собянина, две трети площадок мероприятия откроются не в центре Москвы. 78 площадок будут работать ежедневно: в будни – с 11:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00.

Впервые на фестивале состоится 72 уникальных ледовых шоу от известных российских фигуристов. Еще одним новшеством мероприятия станет площадка для керлинга на Новом Арбате. Освоить этот вид спорта помогут десятки специалистов.