Фестиваль "Путешествие в Рождество" приготовил программу на время каникул

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Фестиваль "Путешествие в Рождество" приготовил программу на время зимних каникул. С 1 по 8 января москвичей и гостей столицы ждут веселые развлечения, вкусные угощения, приятные подарки и много всего, что создает особую атмосферу праздника и дарит добрые воспоминания.

Фестиваль развернулся на площадях, скверах и парках столицы. Его гости могут покататься на коньках и с горок, посмотреть концерты и театральные постановки, попробовать согревающие рождественские угощения и напитки, принять участие в разнообразных мастер-классах.

Сказочные рецепты

На Строгинском бульваре научат готовить блюда, которые ели литературные персонажи. Опытные повара 1 января в 15:00, 3,4 и 8 января в 13:00, 6 января в 18:00, 7 января в 15:00 расскажут все секреты "Летающих галушек". 1 и 5 января в 16:00, 2 января в 12:00, 4 января в 18:00, 6 января в 17:00, 7 января в 13:00 и 8 января в 14:00 они поделятся рецептом потрясающих плюшек с корицей от самой известной домомучительницы Фрекен Бок.

В Кулинарную школу на Тверской площади начало января принесет итальянский дух, итальянские ароматы и рецепты итальянских сказок. 1 и 4 января в 11:00 здесь можно будет научиться готовить пиццу из сказки "Похлебка из камней", а 3 января в 12:00 повара расскажут, как готовится томатно-фасолевый суп из этой же сказки.

1 января в 13:00 и 4 января в 13:00 желающие смогут освоить рецепт спагетти с морковно-сливочным соусом из итальянской сказки "Как Кортезе заплатил за обед", в эти же дни в 16:00 откроются тайны приготовлению скьяччаты (пирога) с виноградом из итальянской сказки "Саламанский виноград". 1 января в 19:00 начнется мастер-класс, в финале которого будут готовы ракушки с тунцом из итальянской сказки "Принцесса из апельсина". 4 января в 18:30 можно научиться готовить бантики с имбирем и помидорами.

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

2 января в 11:00 гостей приглашают на мастер-класс по приготовлению пиццы с грибами из книги "Приключение Чиполлино", а 5 января здесь же начнется настоящий праздник для любителей русской кухни. Мастер-класс по приготовлению ячневой каши с сухофруктами из сказки "Кашица из топора" пройдет 5 и 6 января в 11:00.

Постный борщ из русской "Сказки про соль" можно научиться готовить 5 января в 13:30, узнать тонкости русского обрядового печенья "козули" из сказки "Морожены песни" – 6 января в 16:00 и 7 января в 13:30. Все грани рецепта гречневой каши с грибами из сказки "Баба и два солдата" откроются 5 января в 18:30, а русских пельменей из этой же сказки – 8 января в 13:30.

Гости Кулинарной школы в Климентовском переулке научатся готовить борщ по рецептам с европейским характером. Опытные преподаватели каждый день с 1 по 8 января покажут, как легко и просто приготовить оригинальные супы (холодный суп с гребешками и нектаринами – начало мастер-класса в 12:00, "Сырный суп с тунцом" – в 16:00), вторые блюда ("Апельсиновые спагетти" с листками свежей мяты в 14:00) и неповторимые десерты ("Мороженое с клубничной пеной" – в 13:00, тофу с бальзамическими жемчужинами – в 15:00, настоящие "Золотые эклеры" – в 17:00 и "Шоколадный фонтан" со свежими ягодами – в 18:00).

Своими руками

Научат гостей фестиваля и делать неповторимые подарки своими руками. Мастер-классы на Новом Арбате будут посвящены созданию рождественского уюта. 3 и 8 января с 11:00 до 15:00 гости будут учиться росписи елочных шаров, а потом с 15:00 до 19:00 здесь можно будет узнать, как смастерить оригинальный рождественский венок.

5 января опытные преподаватели подскажут, как правильно декорировать "волшебные" елочные шары и украсить самые теплые рождественские свечи. 7 января на этой же площадке можно будет освоить создание неповторимой "Снежной банки" и показать свое мастерство в конструировании карнавальных головных уборов. 8 января пройдет мастер-класс по поддержанию особой зимней атмосферы в городе – ароматный апельсин.

На площади Революции 6, 7 и 8 января в Школе искусств юные гости площадки будут своими руками творить чудеса. В течение трех дней они смогут принять участие в специальной программе "Ожившие полотна": создать рождественские фигурки и прикрепить их на один из больших стендов, которые будут посвящены разным сказкам.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На площади Славы в Кузьминках дети окажутся в Ремесленной мастерской, где им расскажут, как создаются елочные игрушки, и покажут, как сделать свое собственное волшебство. К примеру, можно будет узнать, как создать оригинальное украшение для ели из еловых веток и корицы или смастерить оригинальный подарок из палочек мороженого.

На мастер-классе "Новогоднее чудо" научат создавать льняную салфетку на раме в технике ручного ткачества. Фабрика подарков на Ярцевской улице – еще одно место притяжения всех, кто любит мастерить. Здесь научат делать объемные гирлянды из набивной ткани и подскажут, как красиво задекорировать стеклянную посуду по мотивам сказочных сюжетов.

Любителей мягких игрушек заинтересует урок по созданию уютного снеговика. Научиться росписи и украсить подарочную деревянную лопатку для кухни можно будет на мастер-классе "Лопатка для добрых дел".

Домик подарков на Митинской улице – отличное место для того, кто мечтает научиться делать подарки родным и близким. Можно создавать декорации к сказке Дж. Родари "Путешествие Голубой Стрелы" или сделать своими руками иллюстрацию к пушкинской "Руслан и Людмила" в технике "кофейная гризайль".

Самый умный

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Отдельная программа подготовлена для любителей мастерить. На Тверской бульвар приглашают детей и взрослых, которые без ума от техники и научного творчества. 1 января здесь откроется программа "Робоелки и технологические каникулы". В полдень начнется мастер-класс по созданию светового праздничного чудо-меча, в час дня здесь ждут любителей сказок, что создать сказочную Новогоднюю елочку. В 14:00 начнутся работы по преобразованию обычных елочных игрушек в героев новогодних сказок, а в 15:00 на мастер-классе будут собирать самоходные санки.

В вечерние часы мастерская предлагает заняться созданием полезных механизмов. В частности, "Новогодний снежкомет" начнут делать в 16:00, с 17:00 здесь будут собирать и программировать новогодних роботов, которые будут помогать сказочным героям, а в 18:00 соберут "Метелицу с мотором" – новогоднего героя, который умеет ходить.

Мастер-классы на Тверской улице будут открыты 1 января с 11:00 до 23:00 и 2 января с 11:00 до 20:00. Здесь можно будет познакомиться с работой стеклодувов и научиться расписывать елочные игрушки, освоить азы мастера по изготовлению музыкальных инструментов или развить в себе инженерные таланты при помощи развивающих конструкторов Mind Wood. Любителей спорта ждет хоккейная коробка, площадка для керлинга, трасса для катания самокатах, беговелах и велосипедах и детский сноуборд-парк.

Спектакли для детей

Взрослые и дети смогут лично познакомиться с персонажами сказок. В Камергерском переулке юных гостей ждет Дом новогодней сказки – в теплом шале юных гостей встречают любимые сказочные персонажи. 1, 2 и 3 января гостей ждут четыре увлекательные постановки: в 12:00 надо будет навести порядок у потерявшихся сказочных героев. Сделать это придется в рамках интерактивной программы "Волшебная смешинка для Царевны Несмеяны".

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В 13:00 и 16:00 Кот в сапогах приглашает на бал, где можно встретить сказочных героев, в 14:00 и 17:00 проводником по волшебному царству уже станут Кикимора и Баба Яга, а в 15:00 и 18:00 будем спасать Новый год вместе с героями сказок Пушкина. С 4 по 8 января здесь покажут новую программу: в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 начнется кукольный спектакль с мастер-классами, который расскажет о приключениях медвежонка Паддингтона в России, а в 13:00, 15:00 и 17:00 гости узнают, что должен сделать знаменитый цирковой лев Бонифаций, чтобы поздравить любимую бабушку с Новым годом.

Театральная программа на Строгинском бульваре предложит интересные и запоминающиеся спектакли, например, историю об отзывчивых снеговичках в спектакле "Солнышко и снежные человечки". На Ярцевской улице покажут добрые сказочные спектакли. 2 января в 16:00 Независимый театральный проект PANAMA из Москвы покажет "Сказку о золотом петушке". 3 января в 16:00 и 18:00 самых маленьких зрителей приглашают на пушистый иммерсивный спектакль "Белый снег", 5 января в 18:00 начнется спектакль "Мороз Иванович", а 6 января в 17:00 гости познакомятся со сказками Якутии.