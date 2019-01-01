"Путешествие в Рождество" посетили уже более 8 миллионов человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 8 миллионов человек посетили фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве с 14 декабря 2018 года. Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

"С начала фестиваля его гостями стали уже 8,3 миллиона москвичей и туристов. Они смотрели спектакли лучших российских и зарубежных уличных театров, участвовали в творческих мастер-классах и спортивных активностях, а 31 декабря – встретили новый, 2019 год на праздничных площадках по всей Москве", – рассказали в оргкомитете.

С начала фестиваля в городе было открыто 78 площадок. С первого дня на них было организовано 3 тысячи 850 развлекательных мероприятий, в которых приняли участие более 37 тысяч человек. Также за это время было проведено 510 показов уличных театральных представлений.

Ранее сообщалось, что около 65 миллионов человек посетили площадки фестивалей из цикла "Московские сезоны" в 2018 году.

В столице на улицы, где проходит фестиваль "Путешествие в Рождество", в новогоднюю ночь вышло несколько тысяч жителей и гостей города. Организаторы фестиваля подготовили на 31 декабря, а также на 1 и 2 января насыщенную программу в центре и округах. Подробнее о том, куда сходить в праздники, читайте тут.

В связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество" перекрыли несколько центральных улиц в Москве.

31 декабря 2018 года на Тверской улице открылась главная площадка фестиваля "Путешествие в Рождество". Улица стала пешеходной на три дня – с 31 декабря по 2 января. Там пройдут спектакли концерты, цирковые шоу и мастер-классы.

В этом году главная тема фестиваля – "Новый год моего детства". На площадке можно узнать о традициях празднования Нового года с 1950-х годов.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в столице с 14 декабря по 13 января. По словам Сергея Собянина, две трети площадок мероприятия откроются не в центре Москвы. 78 площадок будут работать ежедневно: в будни – с 11:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00.

Впервые на фестивале состоится 72 уникальных ледовых шоу от известных российских фигуристов. Еще одним новшеством мероприятия станет площадка для керлинга на Новом Арбате. Освоить этот вид спорта помогут десятки специалистов.