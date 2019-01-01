Почти 65 млн человек посетили фестивали цикла "Московские сезоны" в 2018 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 65 миллионов человек посетили площадки фестивалей из цикла "Московские сезоны" в 2018 году, сообщает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что около 30 миллионов гостей посетили ВДНХ в 2018 году. Это стало новым рекордом выставки. Показатель превысил прошлогодний результат на 5 миллионов. При этом отмечается, что за три летних месяца гостями стали более 12 миллионов человек.

В новогодние праздники в столице проходит фестиваль "Путешествие в Рождество". Для гостей подготовлена программа на время зимних каникул. С 1 по 8 января москвичей и гостей столицы ждут веселые развлечения, вкусные угощения, приятные подарки и много всего, что создает особую атмосферу праздника.