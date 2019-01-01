ВДНХ в 2018 году посетили 30 млн человек

Фото: портал Москва 24/Максим Денисов

Около 30 миллионов гостей посетили ВДНХ в 2018 году. Это стало новым рекордом выставки, сообщили Агентству "Москва" в оргкомитете цикла мероприятий "Московские сезоны".

Показатель превысил прошлогодний результат на 5 миллионов. При этом отмечается, что за три летних месяца гостями стали более 12 миллионов человек.

Как говорится в сообщении, популярность ВДНХ у москвичей и туристов растет благодаря программе возрождения выставки, в рамках которой ей возвращается исторический облик.

Ранее сообщалось, что в наступающем году на ВДНХ после масштабной реставрации планируют открыть павильон Республики Абхазия.