Более 100 тысяч москвичей посетили катки на ВДНХ за три недели

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

За первые три недели работы катков на ВДНХ на них покатались более 100 тысяч человек, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе выставки.

В этом году на ВДНХ решили открыть два катка общей площадью более 13 тысяч квадратных метров. На площадке "Ракета" могут комфортно кататься до 2,4 тысячи человек.

По пятницам на катке проходят вечеринки с мастер-классами и флешмобами в разных танцевальных стилях. По субботам и воскресеньям проводится утренняя зарядка на коньках.

Второй каток – "Цветник" – расположен между фонтанами "Дружба народов" и "Каменный цветок". Площадка может вместить до 1,2 тысячи человек одновременно.

Катки в парках Москвы



В новогоднюю ночь на ВДНХ будут работать пять площадок "Города зимы". Кроме катания на коньках, гостей ждут выступления музыкантов, парад Дедов Морозов, командные игры в керлинг и юкигассен, флешмобы и фейерверк.