Москва встретила Новый год фейерверком и массовыми гуляниями

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

С боем курантов миллионы россиян и сотни тысяч жителей Москвы под звон бокалов с шампанским, сияющие огни на елках и фейерверки отпраздновали наступление 2019 года.

В столице на улицы, где проходит фестиваль "Путешествие в Рождество", вышло несколько тысяч жителей и гостей города. Организаторы фестиваля подготовили на 31 декабря, а также на 1 и 2 января насыщенную программу в центре и округах. Подробнее о том, куда сходить в праздники, читайте тут.

В связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество" перекрыли несколько центральных улиц в Москве. До 3 января Тверская стала полностью пешеходной.

Добраться до фестивальных площадок в новогоднюю ночь поможет общественный транспорт. Третий год подряд в ночь с 31 декабря на 1 января в столице будет работать метро в круглосуточном режиме. Поезда метро будут ходить с интервалами движения от 3,5 до 15 минут. Кроме того, МЦК также будет работать всю новогоднюю ночь.

Под бой курантов небо над городом озарили сотни фейерверков, включая самый главный — у Большого Москворецкого моста. Впереди у россиян восемь выходных дней. Большинство организаций начнут свою работу только девятого января.

Ранее россиян с новым годом поздравил Владимир Путин. Президент в своем поздравлении отметил, что россияне отмечают Новый год «с особой теплотой и с ожиданием важных перемен», которые, по его мнению, «обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты». Глава государства также поблагодарил россиян за «веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты», и пожелал «доверие и взаимопонимания». Он также традиционно отдельно поздравил военнослужащих и тех, кто в Новый год работает на транспорте и в больницах.

Отдельно москвичей и гостей столицы поздравил Сергей Собянин.

Наступивший 2019 год по китайскому календарю считается годом Желтой Земляной Свиньи. Окончательно новый покровитель вступит в свои права в феврале.

После празднования Нового года москвичей ожидает богатая программа на каникулах. Город подготовил множество зимних развлечений, посмотреть программу можно в спецпроекте портала Москва 24.