Как нарядиться и украсить праздничный стол, чтобы задобрить год Собаки

Сервировка стола в деревенском стиле и наряд естественных цветов помогут завоевать расположение хозяйки года — желтой земляной Собаки, если верить восточному гороскопу. Как украсить новогодний стол и подобрать наряд, чтобы встретить 2018-й "по фэншую", читайте в материале портала Москва 24.

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Алые блестящие платья, яркие украшения интерьера и необычные дизайнерские решения — такой набор предлагалось взять на вооружение в преддверии уходящего 2017-го, года красного Петуха. Символ 2018-го требует совершенно иных решений. В отличие от Петуха, если верить традициям, Собака любит домашний уют и спокойствие, хотя и не чужда веселью.

Устроиться по-домашнему

По словам дизайнера-декоратора Александры Блохиной, согласно трендам, новогодние украшения должны быть традиционными и желательно монохромных расцветок. Советы восточного гороскопа не противоречат этим заветам.

Одно из лучших решений для создания необходимого желтой Собаке уюта — оформить праздничный стол в деревенском стиле. Этого можно добиться, используя вазы с фруктами, льняные скатерти и салфетки, а также простые свечи из белого воска. Если уж действовать по полной программе, предпочтительнее использовать хотя бы частично деревянную или глиняную посуду. По восточным преданиям, это соответствует духу желтой земляной Собаки, предпочитающей натуральные материалы и цвета.

Фото: depositphotos/monkeybusiness

Уже по самому названию понятно, какие цвета предпочтительны для празднования 2018 года. В ход идут цвета не только этой гаммы − от цыплячьего до лимонного, но и синий, зеленый, бордовый и многие другие. Главное, чтобы ассоциировались с природой и не раздражали глаз.

Для сервировки стола подойдут, например, скатерти бежевого, персикового и коричневых цветов. То же касается салфеток, на них к тому же проще и бюджетнее сделать акцент. Посуду, если хотите задобрить хозяйку года, лучше выбрать не только мягких цветов, но и мягких форм: острые углы не по нраву китайской Собаке.

Считается, что знак собаки благосклонен к миролюбивым и гармоничным людям, которые заслуживают доверия и любят помогать другим. А вот изменникам, предателям и гордецам от нее может и достаться, если верить восточному гороскопу. На первом месте для желтой земляной Собаки семья, любовь и дружба.

Добавить сияния

Соблюсти традиции можно, добавив блеска. Праздничную атмосферу помогут создать вошедшие пару лет назад в моду сосуды с гирляндами. Расставить акценты позволят элементы декора золотого цвета. Например, известная американская телеведущая, известная передачей о домоводстве, предлагает украсить стол золотыми, медными и коричневыми монохромными шарами, сложив их в вазы. Обычные стеклянные подсвечники легко украсить картонной лентой цвета металлик, вырезав из нее ободок.

Еще один вариант от Марты Стюарт — повесить над столом нанизанные на нити большие золотые и серебряные блестки, причем сделать их можно самостоятельно: для этого понадобятся только специальная праздничная бумага и ловкость рук.

Фото: скриншот marthastewart.com

С помощью золотых блесток или конфетти можно украсить и воздушные шары, особенно любимые детьми. Сделать это лучше опять же собственными руками. Привлечь к простому, но занимательному процессу можно и детей. Блестками можно заклеить, например, одну часть шарика целиком или выложить блестками надпись. Наглядную инструкцию можно посмотреть здесь.

Однако и на этом их применение не заканчивается. Тем, кто планирует новогоднюю домашнюю вечеринку, может пригодиться стена для праздничных фото. Веселье ничуть не смутит хозяйку года.

Фото: скриншот Instagram/sequinphotobooth

Придумать образ

На золотой фотостене в новогоднюю ночь лучше всего запечатлеть себя в желтом наряде. Как и в случае с декором, оттенки допустимы самые разные — охристый, медовый, солнечно-желтый, оливковый и многие другие. На каждый типаж найдется подходящий. Достаточно будет и яркой детали в цветах символа нового года, будь то сумочка или украшения.

На помощь придут и вещи из тканей металлик, особенно с золотым отливом, которые не первый год остаются в тренде. Можно остановиться на одном элементе, но тогда стоит быть аккуратнее с самим нарядом. Для новогодней вечеринки дизайнеры, например, предлагают остановиться на золотом топе и клатче.

Фото: depositphotos/VictoriaAndrea

Хотя золото и попадает в цветовую гамму наступающего года, в целом излишняя яркость и вычурность не соответствуют его духу. Выдержанные наряды из бархата — хороший выбор, а вот платье с глубоким декольте и кружевные мини-юбки — вряд ли.

Желтая земляная Собака больше всего оценит красивый наряд из натуральных материалов, не сковывающих движений. И это преимущество в первую очередь для мужчин: при желании можно даже не гладить рубашку — объемный свитер ручной вязки и джинсы подойдут лучше всего.