Новогодние перекрытия и работа общественного транспорта в праздники

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В новогодние праздники в городе продолжится фестиваль "Путешествие в Рождество". Чтобы все мероприятия для горожан прошли на высшем уровне, некоторые улицы пришлось перекрыть для автомобильного проезда. Обо всех праздничных ограничениях на земле и под землей читайте в материале портала Москва 24.

Закрытие станций метро

В праздничные выходные закрытие станций в столичной подземке ожидается сразу на двух линиях. С 4 по 8 января закроют станции Таганско-Краснопресненской линии "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект". Поезда фиолетовой ветки будут двигаться от "Выхино" до "Планерной". На время закрытия станций "Мосгортранс" пустит компенсационные автобусы. Они свяжут станции "Котельники" и "Выхино" с остановками у метро "Лермонтовский проспект" и "Жулебино" и будут работать с 5 часов утра до 2 часов ночи. В рождественскую ночь – с 6 на 7 января – работу маршрута продлят до 3 часов ночи. Интервал движения составит около минуты. Обычная работа метро возобновится в среду, 9 января, в 5:30 утра. Закрытие требуется для присоединения к метро участка новой Некрасовской линии.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Также с 4 по 9 января изменится схема движения транспорта в районе закрытых станций фиолетовой ветки. Для автомобилей закроют улицу Хлобыстова от дома №3 до Рязанского проспекта в оба направления, дублер Рязанского проспекта от дома №105, строение 5 до улицы Хлобыстова, дублеры Лермонтовского проспекта и Хвалынский бульвар на всем протяжении в оба направления. Также нельзя будет проехать по 4-му Вешняковскому проезду от улицы Хлобыстова до улицы Вострухина и по улице Авиаконструктора Миля от дома №24 до улицы Маршала Полубоярова.

Стоянка будет запрещена на всем протяжении одностороннего участка улицы Вострухина, на участке улицы Генерала Кузнецова от дублера улицы Авиаконструктора Миля до улицы Авиаконструктора Миля, на участке улицы Авиаконструктора Миля между улицами Генерала Кузнецова и Маршала Полубоярова. Кроме того, нельзя будет останавливаться на участке улицы Маршала Полубоярова от улицы Авиаконструктора Миля до улицы Привольная и на участке улицы Привольная от улицы Маршала Полубоярова до улицы Генерала Кузнецова. На одностороннем участке улицы Вострухина движение организуют от улицы Паперника в сторону улицы Хлобыстова.

Фото: transport.mos.ru

Со 2 по 5 января будет закрыт участок Арбатско-Покровской линии от станции "Курская" до "Щелковской". С 6 по 8 января закроется участок от "Партизанской" до "Щелковской". В обычном режиме Арбатско-Покровская линия возобновит работу 9 января, в 5:30 утра. На время закрытия станций также пустят бесплатные компенсационные автобусы. Маршрут "КМ1" свяжет станции "Щелковская" и "Курская" с остановками у станций "Первомайская", "Измайловская", "Партизанская", "Семеновская", "Электрозаводская" и "Бауманская". На линию выйдут 245 бесплатных автобусов особо большого класса.



Фото: transport.mos.ru

С 6 по 8 января будут курсировать автобусы "КМ2" между станциями метро "Щелковская" и "Партизанская" с остановками у станций метро "Первомайская" и "Измайловская". На линию выйдет более 70 автобусов. Компенсационные маршруты будут работать с 5 часов утра до 2 часов ночи. Интервал движения составит около одной минуты. В ночь с 6 на 7 января работу маршрута "КМ2" продлят до 3 часов ночи.

Дорожные изменения в районе закрытых станций синий ветки метро продлятся с 28 декабря до 9 января. Временные изменения вводятся в районах Басманный, Северное Измайлово, Измайлово, Гольяново и Соколиная Гора, чтобы обеспечить приоритетный проезд городского транспорта. В частности, с полуночи 28 декабря до 5 часов утра 6 января вводится запрет на остановку или стоянку автомобилей на улицах Старая Басманная, Спартаковская и Бакунинская (кроме парковочных карманов). Аналогичный запрет будет действовать:

в районе домов №№ 11 строения 1, 2, 3 и дома № 42 строение 6 на улице Большая Семеновская;

на участке Проектируемого проезда № 64 от Семеновского переулка в направлении Большой Семеновской, вдоль четной стороны;

на участке Проектируемого проезда № 64 от улицы Измайловский Вал в направлении Семеновского переулка, вдоль нечетной стороны;

в районе дома № 1 на Семеновской площади.

на участке проектируемого проезда №6605 от Вернисажной улицы до метро;

в районе домов № 25, 28 и 33 на Первомайской улице;

в районе дома № 21 корпус 1, дома № 26 корпус 1, дома № 53 корпус 1 и дома № 59 на улице 9-я Парковая;

на участке Тагильской улицы от 2-го Иртышского проезда в направлении улицы Амурская;

на участке 2-го Иртышского проезда от улицы Монтажная в направлении Тагильской;

на участке улицы Амурская от Тагильской до Монтажной.

Кроме того, с полуночи 28 декабря до 5 часов утра 9 января автомобилистам запрещено делать остановку:Также с начала 2 января до 5 часов 6 января вдоль трасс компенсационных автобусных маршрутов изменят организацию движения и введут временные выделенные полосы на улице Земляной вал (от дома № 35 строение 1 до улицы Старая Басманная в оба направления), на Старой Басманной (от Земляного Вала до дома № 8 строение 1), на Большой Семеновской (от Семеновского Вала до улицы Измайловский Вал). Аналогичные изменения будут действовать со 2 января до 9 января (5 часов утра) на участке Щелковского шоссе, от остановки "3-я Парковая улица" до улицы Бирюсинка.

Помимо этого, для приоритетного движения автобусов с 00:00 2 января до 05:00 9 января односторонними станут:

проектируемый проезд № 6605 от улицы Вернисажная до проезда к метро;

улица Тагильская от 2-го Иртышского проезда в направлении Амурской улицы;

2-й Иртышский проезд от Монтажной улицы в направлении улицы Тагильская.

Строительство и ремонт

Фото: transport.mos.ru

С 00:00 2 января до 05:00 9 января будет запрещен выезд на дублер Щелковского шоссе с 5-й Парковой улицы. Проезд по дублеру Щелковского шоссе запретят от 3-й Парковой до дома № 44 и от метро "Щелковская" до пересечения с улицей Бирюсинка в сторону центра. При этом выделенная полоса на участке Щелковского шоссе от одноименного проезда до станции метро "Щелковская" будет работать со 2 по 9 января.

С 29 декабря 2018 года на Большом Москворецком мосту ограничили движение автомобилей. Ограничения, которые будут действовать до 21 апреля 2019 года, затронут полосу в сторону улицы Варварка.



Фото: transport.mos.ru

Также продолжается капитальный ремонт Волоколамского тоннеля. До 30 апреля 2019 года будет перекрыто по одной полосе в каждом направлении от дома №71 по Ленинградскому проспекту до дома №15 по Волоколамскому шоссе. Кроме того, в ночное время (с 1:30 до 5:30) данный участок будут полностью закрыт для проезда.



Фото: transport.mos.ru

Из-за строительных работ с 30 декабря до 17 января ограничат движение по одной полосе на Озерковской набережной в районе владения 13, строения 16 на Большой Татарской улице.



Фото: transport.mos.ru

Кроме того, в новом году продолжат строить Большую кольцевую линию метро. Для этого в районе станций "Динамо" и "Петровский парк" в течение всего следующего года (с 1 января по 31 декабря) полностью закроют Московскую аллею от дома №36, корпус 5 до дома №36, корпус 51.



Фото: transport.mos.ru

А в районе станции метро "Селигерская" с 1 января на Дмитровском шоссе закроют три полосы движения. Ограничения будут действовать от дома №96, корпус 2 до дома №96, корпус 1. Снять ограничения планируют до 1 сентября 2020 года.

Инженерные сети

Фото: transport.mos.ru

С 28 декабря перекрыта одна полоса на участке Бережковской набережной. Ограничения действуют в круглосуточном режиме от Большой Дорогомиловской улицы до Бородинского моста. Снять все перекрытия обещают после 28 февраля 2019 года.



transport.mos.ru

Также в связи с продлением сроков реконструкции инженерных сетей перекрыли Совхозный переулок в районе пересечения с Чебоксарской улицей. Снять все ограничения обещают 1 февраля будущего года.

С 3 января начнут реконструкцию инженерных сетей на Ленинградском шоссе. В связи с этим будут поэтапно перекрывать одну полосу бокового проезда Ленинградского шоссе в районе дома №84, строение 1. Ограничения продлятся до 15 апреля.

Режим работы общественного транспорта

В ночь на 7 января, в связи с празднованием Рождества, режим работы метро будет продлен – до 02:00.

Московское центральное кольцо (МЦК) до 9 января также будет работать по измененному графику. С 30 декабря по 8 января "Ласточки" будут курсировать по графику выходного дня – время ожидания поезда с 12:30 до 18:00 составит до пяти минут, в другой период – до 10 минут. Кроме того, МЦК будет работать всю новогоднюю ночь. В рождественскую ночь режим работы продлен на один час – до двух часов ночи.

С 31 декабря по 8 января изменится расписание ряда маршрутов наземного транспорта. В саму новогоднюю ночь будут работать 60 автобусных и 13 ночных маршрутов, которые будут ходить с интервалом 25-30 минут. В связи с празднованием Рождества, режим работы наземного транспорта будет продлен – 165 маршрутов до 03:00, а также можно будет воспользоваться 13 ночными маршрутами.

Кроме того, в период новогодних и рождественских каникул с 28 декабря по 9 января режим работы электричек на МЖД будет продлен. С 28 по 29 декабря электрички будут подаваться по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января актуально расписание субботы, 8 января – по расписанию воскресенья, 9 января – по расписанию среды. С 6 на 7 января пассажиры смогут удобнее добраться из Москвы в города Подмосковья, так как некоторые ночные электрички отправятся в рейсы после полуночи позже обычного графика.