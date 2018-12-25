Три станции фиолетовой ветки закроют с 4 по 8 января

Станции Таганско-Краснопресненской линии "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" закроют для пассажиров с 4 по 8 января. Поезда фиолетовой ветки будут двигаться от "Выхино" до "Планерной".
Закрытие требуется для присоединения к метро участка новой Некрасовской (Кожуховской) линии. На время закрытия станций "Мосгортранс" пустит компенсационные автобусы. Обычная работа метро возобновится в среду, 9 января, в 5:30 утра.
Движение по Некрасовской линии московского метрополитена полностью запустят в декабре 2019 года. Первые четыре станции ветки от "Некрасовки" до "Косино" откроют на январских праздниках. Позже запустят участок от "Косино" до "Нижегородской" (еще четыре станции). Второй участок строят по испанской технологии – когда сооружаются не два тоннеля, а один большой.
"Москва сегодня": участок от метро "Косино" до "Некрасовки" запустят в начале 2019 года
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