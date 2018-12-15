Некрасовскую линию метро полностью откроют в конце 2019 года

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Движение по Некрасовской линии московского метрополитена полностью запустят в декабре 2019 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Этап у нас хороший. Мы планируем, что станция "Нижегородская" в декабре 2019 года примет пассажиров" - приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".

Первый участок Некрасовской ветки запустят в этом году от станции "Некрасовка" до "Косино". Между ними расположатся станции "Лухмановская" и "Улица Дмитриевского". В следующем году откроется участок от "Косино" до "Нижегородской" (еще четыре станции). Его строят по испанской технологии, когда сооружают не два тоннеля, а один большой. Таким образом, оба поезда будут двигаться рядом по одному тоннелю.

На этой неделе завершилась проходка двухпутного тоннеля на участке Некрасовской линии от станции "Окская" до "Стахановской".

