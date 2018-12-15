Некрасовскую линию метро полностью откроют в конце 2019 года

Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Движение по Некрасовской линии московского метрополитена полностью запустят в декабре 2019 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Этап у нас хороший. Мы планируем, что станция "Нижегородская" в декабре 2019 года примет пассажиров" - приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".
Первый участок Некрасовской ветки запустят в этом году от станции "Некрасовка" до "Косино". Между ними расположатся станции "Лухмановская" и "Улица Дмитриевского". В следующем году откроется участок от "Косино" до "Нижегородской" (еще четыре станции). Его строят по испанской технологии, когда сооружают не два тоннеля, а один большой. Таким образом, оба поезда будут двигаться рядом по одному тоннелю.
На этой неделе завершилась проходка двухпутного тоннеля на участке Некрасовской линии от станции "Окская" до "Стахановской".
На Некрасовской линии метро построен второй двухпутный тоннель
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