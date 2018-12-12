Завершена проходка тоннеля на участке Некрасовской линии метро

Завершена проходка тоннеля на участке строящейся Некрасовской линии от "Окской" до "Стахановской". Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Завершили проходку тоннеля на участке строящейся Некрасовской линии от "Окской" до "Стахановской". Это будет двухпутный тоннель, в котором пассажирские платформы расположены по бокам, а поезда идут посередине. Участок серьезно разгрузит фиолетовую ветку метро", – пишет мэр Москвы в своем официальном микроблоге Twitter.

Строительство 16 станций метро планируют завершить до конца 2019 года. К концу 2018 года завершается строительство станций "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская", "Некрасовка" (Некрасовская линия), а также "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая", "Столбово" (Сокольническая линия).