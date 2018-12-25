Участок синей ветки метро закроют со 2 по 8 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Несколько станций Арбатско-Покровской линии московского метро закроют на январские праздники для модернизации инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Со 2 по 5 января будет закрыт участок от станции "Курская" до "Щелковской". С 6 по 8 января закроется участок от "Партизанской" до "Щелковской". В обычном режиме Арбатско-Покровская линия возобновит работу в среду, 9 января, в 5:30 утра. На время закрытия станций пустят бесплатные компенсационные автобусы.

Также на январских праздниках будут закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии – "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект". Их закроют с 4 по 8 января для подключения к метро участка новой Некрасовской линии.