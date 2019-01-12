"Путешествие в Рождество" возглавило рейтинг лучших событий на Старый Новый год

Фестиваль "Путешествие в Рождество" возглавил рейтинг лучших событий в России для туристов на Старый Новый год. Таковы результаты исследования, которое провели аналитики агентства "ТурСтат".
Как уточнили в агентстве, при составлении рейтинга учитывались уникальность и популярность январских праздников и фестивалей.
По итогам анализа, в тройку лучших событий для туристов на Старый Новый год, наряду со столичным "Путешествием в Рождество", попали новогодний фестиваль джаза в Санкт-Петербурге, "Старый Новый Рок" в Екатеринбург. В топ-5 также вошли фестиваль вареников в Белгороде и фестиваль "Рязанский валенок", рассказали в "ТурСтате".
В этом зимнем сезоне фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал 14 декабря 2018 года и продлится по 13 января 2019 года. По всей Москве работают 78 фестивальных площадок, где гостей ждут спектакли, концерты, мастер-классы, экскурсии и другие развлечения. Новый год на этих площадках встретили 6,4 миллиона человек.
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Сергей Собянин пригласил москвичей отпраздновать Старый Новый год. По словам мэра, во время праздника горожан ждет множество интересных мероприятий − от классической музыки до колядок. Мэр также напомнил, что 13 января – последний день фестиваля "Путешествие в Рождество", и поблагодарил всех, кто участвовал в его подготовке и проведении.
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